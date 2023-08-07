Прогноз погоды на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, утром местами слабый туман, подует умеренный юго-восточный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха ночью составит 24-28° тепла, днем 35-39°, местами 41-42° тепла.
В районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается, но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди, грозы, град. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 23-28° тепла, днем 35-40°, местами 42-44° тепла, в горах ночью 15-20° тепла, днем 28-33° тепла.