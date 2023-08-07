Украина начала эвакуацию жителей: на фоне новостей о наступлении России

Украина начинает эвакуацию жителей прифронтовых районов Харьковской области, где российская армия неожиданно перешла в наступление и, по данным Минобороны России и «военкоров», смогла продвинуться на несколько километров. О том, что ВС России проводят мощное наступление на Купянском направлении в Харьковской области, сообщал и командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

При этом глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов предупредил, что может быть объявлена обязательная эвакуация, а для детей — принудительная. Она коснется 53 населенных пунктов Купянского района и связана с «обострением оперативной обстановки, написал Синегубов в своем Telegram-канале. По его словам, вопрос обсуждался на аппаратном совещании Харьковской областной военной администрации в среду, а эвакуации подлежат 11 тысяч человек, в том числе примерно 600 детей.

«Враг усилил обстрелы приграничных населенных пунктов и приближенных к линии фронта, и продолжает террор местного населения, в том числе авиаударами», — отметил Синегубов.

Сырский также сообщал, что Вооруженные силы России проводят масштабное наступление под Купянском, цель которого — взять под контроль этот райцентр Харьковской области. По словам генерал-полковника, РФ создала на данном направлении ударный кулак.

«Ударный кулак уже создан. Целью противника является прорыв нашей обороны и вход в Купянск. Идут очень интенсивные бои. За последние дни позиции переходили из рук в руки много раз», — отмечал ранее Сырский.

Отметим, что Минобороны РФ с начала августа сообщает об успехах в этом районе. Ранее, по сообщениям ведомства, российские войска продвинулись на «11 км по фронту и более 3 км в глубину обороны ВСУ».