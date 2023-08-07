В Москве массово задерживают авиарейсы
В трех московских аэропортах 10 августа произошла массовая задержка рейсов.
По данным местных сервисов, 46 самолетов не вылетели по плану.
Так, в аэропорту Внуково отложили вылеты 11 воздушных судов, а в Домодедово - 25. В Шереметьево тем временем перенесли шесть авиарейсов.
Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в московских авиагаванях не сообщается.
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