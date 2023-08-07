Хикмет Гаджиев: «Отчет Окампо содержит серьезные ошибки»
Отчет адвоката Луиса Морено Окампо содержит необоснованные обвинения. Об этом помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил агентству Associated Press.
«Этот отчет предвзят и искажает реальную ситуацию на местах, а также содержит серьезные фактические, юридические и существенные ошибки», — подчеркнул Гаджиев.
Отметим, что автор предвзятого антиазербайджанского отчета Окампо в бытность главным прокурором в Международном уголовном суде управлял компаниями, базирующимися в налоговых убежищах с дурной репутацией. Кроме того, он побывал на приеме у военного преступника, экс-президента Армении Сержа Саргсяна в Ереване.