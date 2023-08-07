Развивайте свой бизнес с микрокредитом до 100 000 AZN

Kapital Bank проводит акцию по кредитам для микробизнеса. Предприниматели могут получить микрокредит до 100 тысяч манатов на срок до 3 лет со ставкой от 15% годовых на любые цели по развитию бизнеса — покупку оборудования, открытие новых точек, запуск новых направлений работы и т.д.

Получить кредит можно полностью онлайн, подав заявку на сайте Birbank Biznes. Акция распространяется на кредитные заявки, которые поданы до 8 сентября 2023 года. Более подробная информация об акции и онлайн-заявке: https://bir.bank/bbmbpr.