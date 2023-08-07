В России распространяется новый вариант коронавируса

В период с апреля по август 2023 года в России выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5 «эрис». Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы страны по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

В России первые единичные случаи инфицирования вариантом EG.5. выявлены в апреле 2023 года. Всего 17 случаев, или 0,24 процента от всех случаев инфицирования в период с апреля по август 2023 года.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, новый подвид коронавируса распространяется быстрее предшественников.

Недавно Всемирная организация здравоохранения предупредила об активном распространении нового варианта «омикрон»-штамма. Риск, который EG.5 в настоящее время представляет для населения на глобальном уровне, расценивается как низкий.