Десятки человек погибли в пожарах на Гавайях

В результате лесных пожаров на острове Мауи (штат Гавайи, США) погибли по меньшей мере 36 человек, сообщается в пресс-релизе властей округа. Об этом сообщает СNN.

«Сегодня в результате пожара в Лахайне было обнаружено 36 погибших. Других подробностей на данный момент нет», — говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что по меньшей мере шесть человек погибли в результате лесных пожаров на Гавайях. Очаги возгорания зафиксированы на острове Мауи, некоторые из них достигают площади 400 га.