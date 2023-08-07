Израильтяне следили за армянскими чиновниками

США включили в свой федеральный черный список шпионские программы Pegasus и Predator израильских компаний NSO Group и Intellexa соответственно, которые недавно упоминались в публикациях об атаках на телефоны разных деятелей Армении. Об этом говорится в материале, подготовленном армянской службой радиостанции "Голос Америки".

Известно, что по меньшей мере 12 армянских общественных деятелей стали мишенью израильской шпионской программы Pegasus. Об этом стало известно, в частности, из доклада Amnesty International.

По данным Amnesty International, в серверных инфраструктурах Армении обнаружены следы шпионской программы Predator. Программа разработана компанией Intellexa. В отчете представлено мнение исследователей Meta по линии безопасности, отмечено, что вероятный заказчик применения Predator находится в Армении.