Китай начнет экспортировать искусственное мясо

Шанхайская компания CellX запустила пилотный завод по производству искусственного мяса, это поможет Китаю обеспечить продовольственную безопасность и выйти на международный рынок.

Как сообщает газета South China Morning Post, завод имеет биореактор объемом 2 тыс. литров. Со временем число оборудования увеличится, а стоимость продукции уменьшится до менее 100 долларов за килограмм при сохранении высокого качества.

"Выводы, сделанные из этого пилотного производства, будут использованы для нашего коммерческого производственного комплекса, который мы планируем завершить к 2025 году и который сможет производить сотни тонн продукции в год", – приводит издание слова гендиректора компании CellX Ян Цзыляна.

По его словам, позже в этом году компания CellX обратится к США и Сингапуру для получения разрешения на сбыт искусственного мяса. На сегодняшний день только в этих странах одобрена продажа выращенного в лаборатории мяса. Китайская компания планирует выйти на международный рынок к 2025 году.