Арестован вор, похищавший подаяния из мечети

Задержан житель Баку, похитивший более 13 тысяч манатов из подаяний мечети в Баку, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

В полицию поступила информация о краже ящиков для подаяний в разное время в одной из мечетей в Ясамальском районе Баку. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 26-го отдела полиции Ясамальского РУП, задержан неоднократно судимый житель столицы Али Новрузов (1989 г.р.).

В ходе расследования выяснилось, что в ящиках для пожертвований, которые он украл, находилось более 13 тысяч манатов.

Материалы, собранные в 26-м отделе полиции в отношении задержанного по фактам, направлены в следственный отдел Ясамальского РУП. Пострадавшие от противоправных действий Новрузова смогут обратиться в МВД.