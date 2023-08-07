Дорожная полиция обратилась к бакинским болельщикам

Управление Государственной дорожной полиции рекомендует болельщикам, которые планируют посетить сегодняшние матчи "Карабах" - "ХИК" и "Нефтчи" - "Бешикташ", отдать предпочтение общественному транспорту.

"Расположение станций метро "Гянджлик" и "Халглар Достлугу" рядом с Республиканским стадионом им. Тофига Бахрамова и стадионом "Нефтчи арена", где пройдут матчи, а также наличие условий для движения автобусов удовлетворяет все потребности болельщиков в транспортных услугах", - заявил старший инспектор управления майор полиции Араз Аскерли.

Он попросил посетителей сегодняшних матчей отдать предпочтение общественному транспорту, а также прибыть на стадионы за час до начала матчей.