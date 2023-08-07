ООН призвала Иран отменить шариатские законы

В отчете, представленном верховному комиссару ООН по правам человека и генеральному секретарю, содержится призыв к Ирану немедленно прекратить казни людей, в том числе задержанных в ходе протестов, а также приговоренных к смертной казни за преступления, связанные с наркотиками, и отмене правила об обязательном ношении хиджаба.

По данным правозащитной организации Ирана, базирующейся в Норвегии, только в этом году были казнены более 350 иранцев - это на 36% больше, чем за тот же период прошлого года.

Число казней еще больше увеличилось после общенациональных протестов в Иране, связанных с убийством Махсы Амини полицией нравов.