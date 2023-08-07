Небывалый день в истории азербайджанского футбола: три еврокубковых матча в Баку!

Эльмир Алиев, отдел спорта 14:43

Сегодня в Баку состоятся сразу три футбольных еврокубковых матча. Такое в истории азербайджанского футбола произойдет впервые!

В 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова «Карабах» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы примет финский ХИК. Судить встречу будет бригада арбитров из Франции во главе с Вилли Делайо. Ответная встреча состоится 17 августа в Хельсинки. Победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с проигравшим в противостоянии 3-го раунда Лиги чемпионов «Олимпия» (Словения) – «Галатасарай» (Турция). Если же «Карабах» уступит ХИК по сумме двух матчей, то отправится в плей-офф Лиги конференций, где встретится с победителем в дуэли «Фарула» (Румыния) и «Флоры» (Эстония).

Параллельно с игрой на Республиканском стадионе в Масазыре на «Банк Республика Арене» пройдет первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Сабахом» и сербским «Партизаном». Главным арбитром матча назначен грузин Георгий Круашвили. Ответная игра состоится 17 августа в Белграде. Победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с сильнейшим в паре «Стяуа» (Румыния) – «Норшеллан» (Дания).