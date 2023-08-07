Азербайджанские пивовары получат местное сырье

Проект пивоваренного завода по переработке ячменя, который будет реализован в Имишлинском районе, поспособствует развитию ненефтяного сектора в стране, написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем твиттере.

Министр отметил, что предприятие с инвестиционной стоимостью 25 миллионов манатов полностью удовлетворит потребности действующих в Азербайджане производителей в сырье: «В Азербайджане продолжаются меры государственной поддержки стимулирования производства конкурентоспособных ненефтяных продуктов, улучшения его сырьевой базы, создания новых производств, замещающих импорт, и расширения экспортных возможностей».