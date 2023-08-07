Иран предупредил граждан в связи с грядущими акциями

В преддверии годовщины крупномасштабных протестов, сотрясавших Иран с сентября прошлого года, органы безопасности предупредили население ИРИ о недопустимости участия в каких-либо демонстрациях. Об этом сообщает Iran International со ссылкой на источники в стране.

В течение последних трех недель Министерство разведки и разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции (КСИР) связывались с лицами, арестованными во время широкомасштабных протестов против правительства.

Этим лицам было предложено подписать обязательство оставаться дома в течение недели, а от некоторых даже потребовали взять отпуск с работы, чтобы обеспечить их отсутствие на каких-либо акциях протеста. Им угрожали арестом, если обнаружится, что они приняли участие в какой-либо деятельности в поддержку протестного движения на публике или в социальных сетях.

Источник сообщает, что правоохранительные органы также усилили давление на семьи погибших в ходе протестов и на представляющих их адвокатов.

Напомним, после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за «неправильное» ношение хиджаба, Иран захлестнули многотысячные протесты. По меньшей мере сотни человек погибли в результате беспорядков, охвативших страну.