Турция закроет участок Черного моря для испытания ПВО Siper

Турецкая армия проведет испытания отечественного ЗРК большой дальности Siper в Черном море. Газета Türkiye сообщает, что для этого власти с помощью уведомления Notam объявили 850-километровый участок моря в своих внутренних водах закрытой для полетов зоной.

Испытания ЗРК пройдут в полосе от провинции Эдирне на северо-западе страны до провинции Гиресун в северо-восточной части республики. Ракета или ракеты будут запущены с запада в направлении Гиресуна и должны будут уничтожить цель.

Газета пишет, что испытания могут пройти уже в течение текущей недели.

Siper (с тур. «окоп», «траншея») - ЗРК большой дальности, который предназначен для поражения любых воздушных целей. Разработка началась в 2018 году, в ней участвуют компании Aselsan, Roketsan и SAGE (Институт исследований и разработок оборонной промышленности). Первые испытания комплекса были проведены в декабре 2022 года. Тогда было показано, что система способна обнаруживать, сопровождать и поражать высокоскоростные цели, крылатые ракеты и истребители на дальности более 100 км. В дальнейшем планируется доработать систему для поражения баллистических ракет. В планах армии поставить эти комплексы на боевое дежурство в 2023 году.