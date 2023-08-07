Убийство кандидата в президенты наша корреспонденция

Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон

На эту новость, пришедшую из Эквадора, отреагировали все крупнейшие СМИ мира. Там был застрелен кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио. Его убили тремя выстрелами в голову, когда он в сопровождении полицейских покидал место политического ралли и садился в машину.

Убийство было совершено с размахом. Трое покушавшихся открыли стрельбу очередями из автоматов, и помимо Вильявисенсио были ранены 9 человек, среди них женщина - кандидат в делегаты местной законодательной ассамблеи и двое полицейских. Также, как сообщается, в перестрелке с полицией был убит один из нападавших.

И все это произошло за десять дней до назначенных на 20 августа президентских выборов.

Фернандо Вильявисенсио был совестью Эквадора. И ее решили заглушить

Эквадор до недавних пор считался сравнительно спокойной латиноамериканской страной. Но вот уже года полтора ее сотрясают кризисы, связанные с активизацией преступной деятельности наркокартелей, среди которых самым сильным является мексиканский картель Sinaloa. До этого Вильявисенсио трижды получал угрозы расправы именно от этих кокаиновых баронов. В последние дни ему предоставили усиленное сопровождение телохранителей, но оно его не спасло.

59-летний кандидат в президенты известен и как борец против коррупции. Он был одним из самых жестких критиков президента Рафаэля Корреа, который правил страной с 2007 по 2017 год. Известный как ярый сторонник латиноамериканских левых диктатур на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа тот обещал создать единый латиноамериканский фронт против грингос, выступал против создания единой зоны торговли с США, а президента Джорджа Буша-младшего называл «невероятно тупым человеком».

Его противник Вильявисенсио был приговорен к 18-месячному тюремному сроку по обвинению в «распространении лжи» в отношении Корреа, но успел выехать за пределы страны и ему предоставлено политическое убежище в соседней Перу.

Какая разница, кто будет новым руководством страны - правые или левые. У всех у них рыльце априори в коррупционном пуху. А между ними расположилась влиятельная наркомафия, которая с помощью оружия и денег также претендует на власть в стране

Позднее обвинения президента Корреа в масштабной коррупции полностью подтвердились. В апреле 2020 года эквадорский суд признал его виновным в масштабных коррупционных сделках и заочно приговорил к восьми годам тюремного заключения. А за два года до этого, в июле 2018 года, эквадорский суд вынес постановление об его аресте по обвинению в причастности к похищению одного из депутатов. Тогда власти Эквадора объявили бывшего президента в международный розыск. Но Корреа избежал ареста и тюрьмы - с 2017 года он, женатый на бельгийке, поселился в Брюсселе.

Обвинения в коррупции были не так давно выдвинуты и против действующего президента Эквадора, консервативного правого банкира Гильермо Лассо. Ему инкриминировали то, что он потворствовал заключению коррупционной сделки между государственной транспортной компанией страны и частной танкерной фирмой.

В ответ Лассо разогнал местный парламент, что и привело по конституции к проведению внеплановых президентских выборов.

Свыше 10 лет своей жизни Вильявисенсио посвятил борьбе с коррупционным лидером Корреа, который бежал с женой-бельгийкой

Сейчас в выборах принимают участие 8 кандидатов. Из них лидером является 45-летняя Луиса Гонсалес, адвокат и депутат Национальной ассамблеи. В бытность она была тесно связана с упомянутым Рафаэлем Корреа и служила в его администрации.

Гонсалес возглавляет партию Movimiento Revolucion Ciudadana (Революционное движение граждан) левой ориентации, которая называет себя демократической и социалистической.

Вполне возможно, что она и станет новым президентом Эквадора - в Латинской Америке в последние годы стало модным избирать на высшие посты женщин. Однако ждать от Луисы Гонсалес, что она активно возьмется за борьбу с коррупцией, вряд ли приходится.

Коррупционер Луиса Гонсалес – вероятный кандидат в президенты Эквадора

Проведенное накануне выборов независимое расследование показало, что Гонсалес была одной их тех парламентариев, которые часто использовали частные джеты и которые летали в «налоговые гавани» в ОАЭ, Люксембург, Панаму и другие страны. В докладе Офиса специального контролера Эквадора говорится, что она также использовала для своих нелегальных поездок президентский самолет, что обошлось казне в 880 тысяч долларов.

Так что какая разница, кто будет новым руководством страны - правые или левые. У всех у них рыльце априори в коррупционном пуху. А между ними расположилась влиятельная наркомафия, которая с помощью оружия и денег также претендует на власть в стране.