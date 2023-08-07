Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 15:04

На эту новость, пришедшую из Эквадора, отреагировали все крупнейшие СМИ мира. Там был застрелен кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио. Его убили тремя выстрелами в голову, когда он в сопровождении полицейских покидал место политического ралли и садился в машину. Убийство было совершено с размахом. Трое покушавшихся открыли стрельбу очередями из автоматов, и помимо Вильявисенсио были ранены 9 человек, среди них женщина - кандидат в делегаты местной законодательной ассамблеи и двое полицейских. Также, как сообщается, в перестрелке с полицией был убит один из нападавших. И все это произошло за десять дней до назначенных на 20 августа президентских выборов.

Эквадор до недавних пор считался сравнительно спокойной латиноамериканской страной. Но вот уже года полтора ее сотрясают кризисы, связанные с активизацией преступной деятельности наркокартелей, среди которых самым сильным является мексиканский картель Sinaloa. До этого Вильявисенсио трижды получал угрозы расправы именно от этих кокаиновых баронов. В последние дни ему предоставили усиленное сопровождение телохранителей, но оно его не спасло. 59-летний кандидат в президенты известен и как борец против коррупции. Он был одним из самых жестких критиков президента Рафаэля Корреа, который правил страной с 2007 по 2017 год. Известный как ярый сторонник латиноамериканских левых диктатур на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа тот обещал создать единый латиноамериканский фронт против грингос, выступал против создания единой зоны торговли с США, а президента Джорджа Буша-младшего называл «невероятно тупым человеком». Его противник Вильявисенсио был приговорен к 18-месячному тюремному сроку по обвинению в «распространении лжи» в отношении Корреа, но успел выехать за пределы страны и ему предоставлено политическое убежище в соседней Перу.

Позднее обвинения президента Корреа в масштабной коррупции полностью подтвердились. В апреле 2020 года эквадорский суд признал его виновным в масштабных коррупционных сделках и заочно приговорил к восьми годам тюремного заключения. А за два года до этого, в июле 2018 года, эквадорский суд вынес постановление об его аресте по обвинению в причастности к похищению одного из депутатов. Тогда власти Эквадора объявили бывшего президента в международный розыск. Но Корреа избежал ареста и тюрьмы - с 2017 года он, женатый на бельгийке, поселился в Брюсселе. Обвинения в коррупции были не так давно выдвинуты и против действующего президента Эквадора, консервативного правого банкира Гильермо Лассо. Ему инкриминировали то, что он потворствовал заключению коррупционной сделки между государственной транспортной компанией страны и частной танкерной фирмой. В ответ Лассо разогнал местный парламент, что и привело по конституции к проведению внеплановых президентских выборов.

Сейчас в выборах принимают участие 8 кандидатов. Из них лидером является 45-летняя Луиса Гонсалес, адвокат и депутат Национальной ассамблеи. В бытность она была тесно связана с упомянутым Рафаэлем Корреа и служила в его администрации. Гонсалес возглавляет партию Movimiento Revolucion Ciudadana (Революционное движение граждан) левой ориентации, которая называет себя демократической и социалистической. Вполне возможно, что она и станет новым президентом Эквадора - в Латинской Америке в последние годы стало модным избирать на высшие посты женщин. Однако ждать от Луисы Гонсалес, что она активно возьмется за борьбу с коррупцией, вряд ли приходится.