VIP-убийство по заказу «волков» продолжение главной темы
Еще недавно относительно тихая страна Эквадор все больше втягивается в борьбу наркомафии за транзитные пути из соседней Колумбии, и с политиками, пытающимися им в этом препятствовать, не церемонятся. В прошлом месяце был убит мэр города Манта, в феврале – кандидат в мэры Пуэрто Лопеса.
Убитому кандидату в президенты Фернандо Вильявисенсио поступали угрозы, но предпринятые меры охраны не уберегли от пуль.
Ответственность за убийство Вильявисенсио взяла на себя преступная группировка Los Lobos – «волки». Это одна из крупнейших банд Эквадора, насчитывающая около восьми тысяч членов.
59-летний Фернандо Вильявисенсио, бывший журналист, был депутатом парламента и постоянно выступал с критикой власти, уличая правительство в связях с организованной преступностью. В связи с этим ему поступали угрозы от Los Choneros, другой группировки, от которой когда-то откололись «волки», именно последние выложили видео с признанием своей ответственности. Los Lobos имеют тесные связи с мексиканским наркокартелем «Картель Нового поколения Халиско», активно набирающем силу в последние годы.
Вильявисенсио, отец пятерых детей и один из восьми кандидатов на выборах, не имел шансов на победу, будучи по рейтингам крепким середнячком, но вероятность его выхода во второй тур выборов существовала.
Справиться с наркокартелями силами государства становится все сложнее, как показывает опыт Мексики, где, несмотря на самые жесткие меры, остановить рост влияния мафии не удается. Число жертв борьбы наркокартелем друг с другом, с правоохранительными силами и с силами гражданского общества измеряется десятками и сотнями. Такая перспектива не может не пугать эквадорцев.