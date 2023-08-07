Еще недавно относительно тихая страна Эквадор все больше втягивается в борьбу наркомафии за транзитные пути из соседней Колумбии, и с политиками, пытающимися им в этом препятствовать, не церемонятся. В прошлом месяце был убит мэр города Манта, в феврале – кандидат в мэры Пуэрто Лопеса.

Убитому кандидату в президенты Фернандо Вильявисенсио поступали угрозы, но предпринятые меры охраны не уберегли от пуль.

Ответственность за убийство Вильявисенсио взяла на себя преступная группировка Los Lobos – «волки». Это одна из крупнейших банд Эквадора, насчитывающая около восьми тысяч членов.