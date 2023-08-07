15:28

Почти полтора года Украина противостоит российской агрессии. Спустя два месяца после начала контрнаступления и незначительного прогресса стал рассыпаться образ единства и бесконечного упорства украинцев. Об этом говорится в публикации The Washington Post.

Авторы статьи пишут, что число погибших в Украине — несметные тысячи. И это число растет с каждым днем. Миллионы людей вынуждены покидать свои дома. Они не видят шансов на возвращение. В каждом уголке страны мирные жители изнемогают от российских атак. Украинцы нуждаются в хороших новостях. Но их пока нет, отмечается в публикации. Пекарь из небольшого города Смела в центральной части Украины Алла Близнюк говорит, что раньше, даже когда ситуация была болезненной, люди были едины. Сейчас возникает чувство коллективного разочарования. Украинский солдат с позывным Сьюзи рассказывает, что при взрывах или обстрелах от тел военных остается всего 15%. Он говорит, что это тяжелая цена за свободу.