«Украинцы измучены» The Washington Post
Почти полтора года Украина противостоит российской агрессии. Спустя два месяца после начала контрнаступления и незначительного прогресса стал рассыпаться образ единства и бесконечного упорства украинцев. Об этом говорится в публикации The Washington Post.
Авторы статьи пишут, что число погибших в Украине — несметные тысячи. И это число растет с каждым днем. Миллионы людей вынуждены покидать свои дома. Они не видят шансов на возвращение. В каждом уголке страны мирные жители изнемогают от российских атак. Украинцы нуждаются в хороших новостях. Но их пока нет, отмечается в публикации.
Пекарь из небольшого города Смела в центральной части Украины Алла Близнюк говорит, что раньше, даже когда ситуация была болезненной, люди были едины. Сейчас возникает чувство коллективного разочарования. Украинский солдат с позывным Сьюзи рассказывает, что при взрывах или обстрелах от тел военных остается всего 15%. Он говорит, что это тяжелая цена за свободу.
При этом, указывают авторы издания, в Киеве бары и рестораны переполнены. Интенсивные бои разворачиваются вдали от Киева. В столице, где гражданские лица, в некоторой степени защищенные усиленной системой ПВО, часто даже почти не реагируют на сирены воздушной тревоги. Но и здесь повсюду таятся болезненные следы войны.
36-летняя Юлия Пальцева, работающая секретарем в Киеве, говорит, что шокирована тем, как киевляне продолжают веселиться и общаться. По ее словам, ее молодой человек находится на фронте и скоро будет переведен в зону боев под Бахмутом: «Все эти танцующие и улыбающиеся люди должны помнить, что есть такие солдаты, как мой парень, в окопах без ротаций и под ежедневными обстрелами».
Что касается контрнаступления, то она заявила, что «наши ожидания были выше. Если оно (контрнаступление - ред.) происходит, то медленно».