Россия начинает изготавливать ракеты по советским лекалам

Военной промышленности России пришлось вспоминать технологии СССР для производства ракет после того, как система обхода санкций по закупке микрочипов начала давать сбои, рассказали BBC западные чиновники.

«Российский импорт полупроводников, который начал расти в конце прошлого года, снова сократился на две трети с января по февраль 2023 года, вынуждая полагаться на низкокачественные заменители, такие как микросхемы с 40% брака», — отметил один из собеседников издания.

Поскольку компоненты подлежат экспортному контролю, Россия получает их не напрямую, а через сеть посредников из третьих стран. Так, по данным Nikkei, 75% американских микрочипов поставляются в Россию через Гонконг или Китай.

При этом часть ключевых компонентов была закуплена формально для невоенного использования, к примеру, для российской космической программы.