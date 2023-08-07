Россия спешит на помощь голодающим Африки
Безвозмездные поставки российского зерна в Африку будут осуществлены в ближайшее время, сообщил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
"Мы африканским странам будем поставлять зерно на безвозмездной основе. Пока речь идет о шести странах и об объемах поставок от 25 тыс. до 50 тыс. тонн, сейчас это прорабатывается. Думаю, что в ближайшее время эти поставки будут осуществлены", - сказал Патрушев.
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