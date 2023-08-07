Сотрудники полиции в ходе операции на территории Апшеронского района задержали ранее судимых Захида Мамедова (1989 г.р.) и Габиля Мурадова (1998 г.р.).

В ходе личного досмотра и обыска в принадлежащем задержанным автомобиле оперативники обнаружили 91 килограмм наркотиков, в том числе 22 килограмма героина, 23 килограмма метамфетамина, 46 килограммов марихуаны, обогащенной психотропными веществами, и 4300 таблеток метадона.

В результате расследования было установлено, что Мамедов и Мурадов ввозили в страну наркотики и психотропные вещества в сговоре с иранцем по имени «Сахават».

Члены банды доставляли наркотики клиентам из тайника на обочине дороги в Апшеронском районе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, в отношении членов банды избрана мера пресечения в виде ареста.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия в целях задержания других лиц, входящих в состав организованной группы.