«Азеригаз» проведет встречу с журналистами и блогерами
Руководство ПО «Азеригаз» проведет очередную встречу с представителями СМИ и неправительственных организаций (НПО).
Акция «Открытая дверь» пройдет 11 августа, то есть завтра, и стартует в 11:00. Прямая трансляция мероприятия будет вестись на странице «Азеригаз» в Facebook.
Представители ПО будут отвечать на вопросы граждан в прямом эфире.
«Каждый представитель СМИ, НПО и блогер приглашен на это мероприятие», - подчеркнули в «Азеригаз».
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