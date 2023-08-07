Макрон разменивает Нигер на Армению горячая тема
В заявлении Елисейского дворца по поводу событий в Нигере прозвучало обещание, что Эммануэль Макрон «не потерпит никаких нападок на Францию и ее интересы». А если кто-то из французов, а правильнее читать – французские интересы, пострадают, то возмездие наступит «немедленно и бескомпромиссно».
А ведь еще два года назад группа французских генералов предупреждала Эммануэля Макрона о том, что во Françafrique наступил системный кризис и нужно срочно искать пути выхода из складывающейся ситуации. Прекрасно помню, какая тогда волна возмущения поднялась во французских СМИ: «леваки» говорили, что Парижу надо избавляться от наследия «квази-империи», правые твердили, что во «Французской Африке» дела идут хорошо и с каждым днем все лучше.
В общем, намечавшийся скандал был переведен в статус «бури в стакане воды», часть подписантов уволили, менять ничего не стали, а центр тяжести перенесли на срочное решение «армянского вопроса», который Макрону тогда казался куда более актуальным. Итог – штаны французского президента после переворота в Нигере нуждаются в серьезной чистке. И, судя по тому, как развиваются события, повторить эту процедуру придется, да не один раз.
Военное присутствие Парижа после переворотов в Мали в 2020 и 2021 годах и Буркина-Фасо, тоже дважды, причем в ходе переворотов всего за один год, уже ослабло. Нигер, если не случится чего-то из ряда вон, станет третьей страной, где Макрон получит пинок и след ботинка на своей тыльной стороне.
Тут ведь что важно – страны Африки к югу от Сахары сейчас пристально, буквально под лупой следят за действиями Парижа. И если «Акела промахнется», то есть все шансы на полномасштабную эвакуацию, включая французских солдат из региона, а затем завершение процесса французской деколонизации.
Именно с этим, кстати, связана лишенная конкретики позиция США. Дескать, мы в Вашингтоне «думаем, просчитываем все варианты». В переводе с дипломатического на человеческий это означает «а вот мы сейчас посмотрим, как Париж из этой ситуации выкрутится. Удастся ему выйти с минимальными потерями – отлично, мешать не будем. Ну а если нет, то французское наследство мы начнем подгребать под себя».
Ведь западная солидарность – она сродни арабской солидарности по палестинскому вопросу. Все красавцы и все заодно до тех пор, пока один из «Акел» не промахнулся. А коли уж такое произошло, колониальное наследство будут рвать с усердием стаи пираний, оставив проигравшему лишь обглоданный скелет. Нравы в джунглях, которые пытаются сохранить свое колониальное господство в Африке, они такие, здесь никакая западная солидарность не работает. Кто ослаб – тот потерял.
Долгое время, со времен Шарля де Голля, Париж рассматривал Françafrique как задний двор Франции. Ну а как иначе – французский франк CFA (Африканского финансового сообщества) имеет свободное хождение в девяти странах Африки к югу от Сахары, французский язык остается официальным языком для 25 миллионов только нигерийцев, финансовая помощь из Парижа составляет от 7 до 10 процентов ВВП.
И это не говоря о французских усилиях в сфере безопасности, ведь не зря же Францию называют «жандармом Африки» в обширном регионе Сахель, который охватывает дюжину стран от Эритреи до Сенегала и Нигера. Обладай Макрон хоть толикой стратегического мышления, предложи он точечные коррективы для программы Françafrique – и кризиса здесь возможно было избежать. Ведь реальных альтернатив Франции здесь нет – «Вагнер» здесь и сейчас просто пропагандистский образ.
Но Макрон предпочел ничего не делать, положившись на волю случая. Русский авось и французский moment de bon augure. В результате чего Париж рискует потерять Африку. Но пусть утешением ему будет то, что он взамен богатейших африканских ресурсов приобретет маленькую, нищую и скандальную Армению. То-то французы Макрону спасибо скажут…