Юлия Медведева, специально для haqqin.az 16:02

В заявлении Елисейского дворца по поводу событий в Нигере прозвучало обещание, что Эммануэль Макрон «не потерпит никаких нападок на Францию и ее интересы». А если кто-то из французов, а правильнее читать – французские интересы, пострадают, то возмездие наступит «немедленно и бескомпромиссно». А ведь еще два года назад группа французских генералов предупреждала Эммануэля Макрона о том, что во Françafrique наступил системный кризис и нужно срочно искать пути выхода из складывающейся ситуации. Прекрасно помню, какая тогда волна возмущения поднялась во французских СМИ: «леваки» говорили, что Парижу надо избавляться от наследия «квази-империи», правые твердили, что во «Французской Африке» дела идут хорошо и с каждым днем все лучше.

В общем, намечавшийся скандал был переведен в статус «бури в стакане воды», часть подписантов уволили, менять ничего не стали, а центр тяжести перенесли на срочное решение «армянского вопроса», который Макрону тогда казался куда более актуальным. Итог – штаны французского президента после переворота в Нигере нуждаются в серьезной чистке. И, судя по тому, как развиваются события, повторить эту процедуру придется, да не один раз. Военное присутствие Парижа после переворотов в Мали в 2020 и 2021 годах и Буркина-Фасо, тоже дважды, причем в ходе переворотов всего за один год, уже ослабло. Нигер, если не случится чего-то из ряда вон, станет третьей страной, где Макрон получит пинок и след ботинка на своей тыльной стороне. Тут ведь что важно – страны Африки к югу от Сахары сейчас пристально, буквально под лупой следят за действиями Парижа. И если «Акела промахнется», то есть все шансы на полномасштабную эвакуацию, включая французских солдат из региона, а затем завершение процесса французской деколонизации. Именно с этим, кстати, связана лишенная конкретики позиция США. Дескать, мы в Вашингтоне «думаем, просчитываем все варианты». В переводе с дипломатического на человеческий это означает «а вот мы сейчас посмотрим, как Париж из этой ситуации выкрутится. Удастся ему выйти с минимальными потерями – отлично, мешать не будем. Ну а если нет, то французское наследство мы начнем подгребать под себя».