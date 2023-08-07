Портвейн «Агдам» удостоен престижной награды

Портвейн «Агдам», произведенный на винодельне «Шеки Шараб» в Шекинском районе, был удостоен серебряной медали престижного конкурса Korea Wine Challenge-2023, проходящего в столице Кореи Сеуле.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт мероприятия https://koreawinechallenge.com/, на конкурсе комиссия из 51 лучшего эксперта Кореи по дегустации вин оценила 808 образцов вин всемирно известных заводов из Франции, Италии, Испании, Чили и других регионов.

К параметрам оценки относятся цвет и внешний вид каждого вина, его аромат, особенности вкуса, а также гармония и баланс. Все вина, представленные на конкурсе, классифицируются по типу, способу приготовления и региону. Основная цель конкурса – продвижение вин, отличающихся выдающимся качеством.

Портвейн «Агдам», изготовленный из купажа вин, полученных из винограда сорта Ркацители, выращенного в Физулинском районе Карабаха, впервые принял участие в конкурсе и стал единственным азербайджанским вином, получившим награду.

Отметим, что этот напиток, известный и любимый еще со времен СССР, с 2022 года начали производить на винодельне «Шеки Шараб» под контролем группы компаний «Абрау-Дюрсо» с сохранением классических методов приготовления.