Кремль пытается ужесточить цензуру, ограничивая доступ жителей России к виртуальным частным сетям (VPN). Таким образом, российские власти хотят лишить граждан доступа к объективным международным источникам новостей, говорится в ежедневном разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

По данным британской разведки, VPN чрезвычайно популярны в России несмотря на то, что запрещены с 2017 года. Они позволяют пользователям получать доступ к объективным международным источникам новостей, в том числе о войне в Украине.

«Виртуальные частные сети, вероятно, представляют собой наибольшую уязвимость в попытках российского государства установить всеобъемлющий контроль над внутренней информацией.

Помимо увеличения технических сбоев, российское государство также начало общественную информационную кампанию, пытаясь напугать граждан, чтобы они избегали VPN, заявляя, что люди подвергают риску свои личные данные», - отмечают в Минобороны Британии.