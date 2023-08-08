В России дефицит полицейских

В России «критическая» нехватка личного состава сотрудников МВД. Как сообщают российские СМИ, об этом заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

«Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел 5 тысяч сотрудников. Сложная ситуация», — приводят в пресс-центре ведомства слова Колокольцева с совещания, на котором личному составу были представлены начальники управлений МВД по Магаданской области и Севастополю.

Колокольцев отметил, что органы внутренних дел «обязаны сделать все, чтобы минимизировать эти риски».

«Понимаю, что в условиях некомплекта на сотрудников ложится колоссальная нагрузка», — сказал министр.