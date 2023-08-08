Azeronline запускает кампанию «Приведи друга в Azeronline», от которой выигрывают все

В проект Online Azerbaijan Министерства цифрового развития и транспорта ООО Azeronline BM продолжает вносить свой вклад с целью обеспечения страны высокоскоростным интернетом и широким спектром услуг. Успешно осуществляя работы по строительству сетей и подключению абонентов даже в самых отдаленных населенных пунктах, компания следует своей миссии - сделать высокоскоростной интернет доступным в каждой точке страны.

С целью обеспечения каждого желающего высокоскоростным интернетом по технологии GPON компания Azeronline BM проводит различные кампании. «Приведи друга», проводимая Azeronline BM по всему Азербайджану в августе 2023 года, предлагая выгодные условия как действующим абонентам, так и всем желающим присоединиться к услуге, является одной из этих кампаний.

В рамках кампании «Приведи друга в Azeronline» каждый абонент Azeronline BM может пригласить своих друзей стать клиентами Azeronline. Таким образом, обе стороны получат месяц бесплатного интернета. Без интернета не останутся ни друзья, ни родственники, ни соседи. Самое приятное, что количество привлекаемых не ограничено. Чем больше друзей привлечет абонент, тем больше он будет пользоваться бесплатным интернетом. Для регистрации необходимо пройти по ссылке.

Кампания на этом не заканчивается! Во многих регионах модем Huawei нового поколения также предоставляется бесплатно. Чтобы воспользоваться этой кампанией, абонентам необходимо перейти по ссылке регистрации и ввести информацию о себе и приглашенных друзьях. Оба предложения действительны до 16 августа.

Обратите внимание, что предлагаемое надежное интернет-соединение отличается своими особыми преимуществами. К этим преимуществам можно отнести быструю установку, бесперебойный интернет и надежное соединение. Ежемесячная абонентская плата в зависимости от выбранного абонентом тарифного пакета начинается от 18 манатов.

Для сведения сообщаем, что колл-центр ООО Azeronline BM принимает более 25 тысяч звонков в месяц и осуществляет активное обслуживание клиентов в режиме 24/7. Для подключения к оптоволоконному интернету по технологии GPON и получения более подробной информации о других услугах компании достаточно позвонить по номеру 8220 со стационарных номеров. Также желающие подключиться к быстрому и бесперебойному интернету могут сразу стать пользователем Оптического Интернета, зарегистрировавшись на странице онлайн-регистрация.

Предприятие ООО Azeronline ВМ было создано 29 декабря 1999 года совместным предприятием Azercell Telekom. Azeronline ВМ, одна из первых компаний интернет-провайдеров, созданных в Азербайджане, в настоящее время предоставляет интернет-услуги, такие как GPON, беспроводной интернет и подключение в интернет, через выделенную линию на основе современных технологий как для индивидуальных, так и для корпоративных клиентов. Услугами компании, клиентская база которой насчитывает более 100 000, пользуются крупные компании, банки, а также государственные учреждения.