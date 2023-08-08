Азербайджанец хотел попасть в Украину за 300 долларов

В городе Могилев-Подольский Винницкой области в попытке пересечь госграницу на автомобиле задержан азербайджанец, который за пропуск на территорию Украины предложил пограничникам взятку. Об этом сообщают Vesti.ua со ссылкой на источники в Нацполиции.

Установлено, что в среду 33-летний гражданин Азербайджана, находясь на территории пункта пропуска «Могилев-Подольский», в попытке попасть на территорию Украины без соответствующих разрешительных документов предложил 300 долларов инспектору Государственной пограничной службы.

Злоумышленник задержан. Дипломатическое учреждение уведомлено. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст.369 УК Украины.