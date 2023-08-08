Несмотря на проводимую МЧС массовую разъяснительную работу, использование диких пляжей все же встречается, что в ряде случаев приводит к несчастным случаям, сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Азербайджана.

МЧС отмечает, что несмотря на проводимую среди населения просветительскую работу об опасности использования диких пляжей из-за опасного подводного рельефа, расположенности ближайшей спасательной станции в 6 км от села Сутемурдов Ленкоранского района, быстрого подводного течения и ряда других опасных особенностей, приходится констатировать, что за последние дни в этом районе утонули 4 человека. Тела утонувших были извлечены водолазами-спасателями МЧС и переданы властям.

В связи с недавними несчастными случаями в поселке Сутемурдов Ленкоранского района Южный региональный центр МЧС и спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах приняли меры безопасности. Были установлены информационные щиты об опасности местности и протянуты ленты, запрещающие въезд. Кроме того, проведены информативные беседы с горожанами, отдыхающими на территории.