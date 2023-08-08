Азербайджан анонсировал новый пакет помощи Украине

Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый провел встречу с азербайджанской делегацией во главе с послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым, пишут украинские СМИ.

Главной темой переговоров, как говорится в сообщении, был вопрос гуманитарного разминирования Украины и помощь Азербайджана в этом направлении.

В частности, Мардалиев заявил об увеличении размера пакета помощи Украине.

"Хотим выразить восхищение вашей стойкостью и мужеством. Именно поэтому мы решили увеличить размер пакета помощи Украине, в том числе и в вопросе гуманитарного разминирования. Мы уже взяли на себя политические обязательства по оказанию помощи Украине", - заявил посол.

По его словам, речь идет о четырех направлениях сотрудничества, в которых Азербайджан готов помочь Украине, в том числе медико-психологической реабилитации для украинских детей, пострадавших в результате вторжения России, реабилитации военнослужащих, оказании помощи в энергетическом секторе и послевоенном восстановлении Украины.

"Мы выбрали для нашего сотрудничества город Ирпень, мы говорим о восстановлении инфраструктуры города. Концепция проекта предусматривает восстановление архитектурного центра, спортивного комплекса, развитие нового художественного центра для детей, предоставление медицинского оборудования для госпиталя", - отметил посол.

Кроме того, Баку присоединяется к списку стран, которые будут проводить тренинги для украинских специалистов в сфере разминирования.

Помимо этого, азербайджанская сторона анонсировала новый пакет помощи Украине, в который войдет машина механизированного разминирования.