Высшее командование США и Украины обсуждает ситуацию на фронте

С украинской стороны, помимо самого Андрея Ермака и Валерия Залужного, приняло участие все военное командование: командующий Сухопутных войск Александр Сырский, командующий направления «Таврия» Александр Тарнавский, министр обороны Алексей Резников, его первый заместитель Александр Павлюк, командующий Воздушных сил Николай Олещук, глава ГУР Кирилл Буданов, командующий Нацгвардии Александр Пивненко и глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Высшее военное командование Украины и США провело переговоры. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

С американской стороны также было представлено верховное командование: министр обороны США Ллойд Остин, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и советник президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Украинские военные сообщили о ситуации на фронте и особенно уделили внимание ключевым потребностям Сил обороны, а также необходимости усиления защиты украинских городов и инфраструктуры от российских воздушных атак, пишет «Страна.ua».