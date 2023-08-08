Белый дом: США передали Украине все необходимое для контрнаступления

США дали украинцам все, о чем те просили для контрнаступления, но оно идет медленнее, чем хотелось бы, а с началом осени продолжать его будет еще сложнее. Так сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

В интервью телеканалу CNN он заверил, что Белый дом продолжит помогать Украине столько, сколько потребуется, несмотря на зафиксированное опросом снижение популярности такой линии в американском обществе.

По словам Кирби, в месяцы, предшествовавшие контрнаступлению, США выполнили все заявки из украинского списка покупок, также в Вашингтоне настроены продолжать готовить украинские силы и давать им инструменты и оружие, которые нужны для прорыва линий обороны.

Украинцы, по словам Кирби, понимают, что «время не на их стороне», и с началом осени им будет сложнее «маневрировать на местности, применять дроны и системы ПВО». Он также призвал воздержаться от спекуляций на тему того, как «выглядит успех», и оставить это украинцам.