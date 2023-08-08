Генерал США назвал самую сложную задачу для ВСУ

«Представьте последовательные полосы минных полей, препятствий, в том числе физических препятствий, как рвы и танковые ловушки, управляемые и наблюдаемые линии прямого огня, а также артиллерийские системы, подкрепленные ударными российскими вертолетами», - отметил генерал Лют.

Перед украинским контрнаступлением стоит самая сложная тактическая задача, которую только можно себе представить - преодолеть стационарные оборонительные сооружения, которые выстроили россияне, поэтому не стоит ожидать быстрых результатов. Об этом генерал-лейтенант армии США в отставке Дуглас Лют сказал в интервью «Радио Свобода».

Он подчеркнул, что это самая сложная тактическая задача, и вряд ли американская армия пошла бы на это при таких условиях, как сейчас действуют украинцы.

«Если бы это делала американская часть, она бы выполняла задачи только при условии превосходства в артиллерии, которого украинцы не имеют. И если бы она имела преимущество в воздухе, то есть контролировала воздух над боевым пространством, а украинцы этого преимущества тоже не имеют. Поэтому мы нереалистично ожидаем, что украинцы сделают на поле боя что-то такое, что американские подразделения даже не попробовали бы», - подчеркнул генерал США.

Дуглас отметил, что надо иметь реалистичные ожидания в том смысле, что этот прогресс будет медленным, и будут жертвы и потери с украинской стороны, поскольку они не имеют всех необходимых возможностей.

«Поэтому я думаю, что здесь нужна доза реализма с точки зрения того, что украинцы пытаются сделать и как быстро они могут достичь успеха», - подчеркнул американский генерал.