Арестованному в Иране Фариду Сафарли наняли адвоката

Гражданину Азербайджана Фариду Сафарли, находящемуся под арестом в Иране, наняли адвоката. Об этом сообщила мать Сафарли, Диляра Аскерова.

По словам матери, адвокат - проживающий в Иране азербайджанец.

«Адвокат уже ознакомился с делом, встретился с Фаридом и судьей. Он отметил, что нет никаких оснований для ареста Фарида», - сказала Аскерова.

Она добавила, что накануне разговаривала с сыном по телефону: «Фарид сказал, что у него были проблемы со здоровьем, и он перенес операцию на кишечнике. Сейчас ему лучше, но он очень обеспокоен происходящим. Решение по делу Фарида должно быть вынесено в ближайшие дни. По словам адвоката, согласно законам Ирана, судья может вынести приговор в отношении Фарида без его присутствия на последнем судебном заседании и без предоставления ему последнего слова. По мнению судьи, Фарид приехал в Иран с целью шпионажа, но не смог этого сделать. Однако никаких доказательств этого нет», - сказала Диляра Аскерова.