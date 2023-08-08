Закир Гасанов соболезнует Турции
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру, сообщили в Минобороны Азербайджана.
«Опечален вестью о гибели и ранении военнослужащих турецкой армии в регионе проведения ВС Турции антитеррористической операции Pençe-Kilit с целью нейтрализации террористической угрозы в регионе и защиты гражданского населения от террористических атак и угроз. …Выражаю глубокое соболезнование их семьям, раненым – выздоровления», - говорится в соболезновании.