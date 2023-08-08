Германия готовится передать Украине крылатые ракеты Taurus

Власти Германии намерены объявить о поставках крылатых ракет Taurus в Украину «в ближайшее время», утверждает немецкое издание T-Online со ссылкой на источник из партийных кругов правительства.

В правящей партии утверждают, что Воздушные силы Германии уже дали зеленый свет на поставку немецких Taurus.

По данным источников, Берлин в настоящее время работает над решением с США. Сообщается, что «крылатые ракеты Taurus могут поставить вместе с американскими ракетами ATACMS».

Как сообщают источники издания, скоординированные действия, особенно с США, являются обязательным условием «согласования канцлером новых систем вооружений для Украины».

Дальность полета ракеты Taurus составляет 500 километров. Она является дозвуковой ракетой с комбинированной системой наведения, использующей инерциальную систему наведения, GPS-наведение и радиолокационное наведение. Ракета Taurus может быть запущена с различных самолетов, включая Eurofighter Typhoon, Panavia Tornado и F/A-18 Hornet. Она может использоваться для поражения различных целей, включая командные пункты, склады боеприпасов и аэродромы.