Стране Евросоюза предрекли экологическую катастрофу

Крупнейшая постоянная лагуна в Испании в национальном парке Доньяна на юге страны пересыхает второе лето подряд из-за продолжительной засухи и экстремально жаркой погоды. Об этом сообщает Reuters.

За последние два года в Доньяне исследователи зафиксировали самый низкий уровень осадков за последнее десятилетие и рекордно высокую среднегодовую температуру за всю историю наблюдений — 18,53 градуса Цельсия. Обмеление лагуны — экологическая катастрофа, которая грозит королевству потерей редких видов животных и птиц, обитающих в этой местности.

Большинство лагун в этой местности являются временными, то есть заполняются дождевой водой зимой, а затем в более жаркие месяцы пересыхают. В некоторых из них при благоприятных погодных условиях вода сохраняется и летом — такие лагуны в знойный сезон являются важным источником питья для перелетных птиц.

Еще одной угрозой для местной флоры и фауны стало активное перекачивание воды из лагун Доньяны местными фермерами и садоводами для собственных нужд.