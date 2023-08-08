Российский телеведущий, пропагандист Владимир Соловьев не сдержал эмоций, говоря об обвале рубля, курс которого в последние дни рухнул и вплотную подобрался к отметке в 100 руб. за доллар.

Во время эфира программы «Соловьев Live» телеведущий заявил, что над Россией начали «смеяться» за границей, поскольку по итогам года рубль стал одной из трех слабых валют в мире. Соловьев обвинил в происходящем российский Центробанк, который не только не удержал российскую валюту от падения, но и не пояснил россиянам, почему рубль обвалился настолько сильно.

«Какого хрена курс так скачет, то над нами вся заграница теперь смеется? Что одна из трех самых слабых валют в мире рубль благодаря гениальной политике Центробанка, который презирает народ, чтобы хоть слово сказать ему о чем-то», - возмущается Соловьев.