«Очевидно, что если (национализация) произойдет, компания постепенно сойдет на нет», — сказал один из источников агентства, знакомый с ходом переговоров о будущем «Яндекса», который Кремль планировал разделить на две компании, оставив в России ключевые сервисы, включая почту, поиск и такси.

Власти России не решаются национализировать крупнейшую интернет-компанию страны «Яндекс» из-за угрозы массовых увольнений сотрудников, сообщает Reuters со ссылкой на четыре знакомых с ситуацией источника.

На начало 2022 года в «Яндексе» работали более 20 тысяч человек, многие из которых после вторжения в Украину релоцировались в Сербию. Угроза дальнейшей утечки мозгов в случае национализации «мешает Кремлю принимать жесткие меры», говорит источник Reuters.

Сделка по продаже российской части «Яндекса», на которую претендуют миллиардеры Владимир Потанин, Алексей Мордашов и Вагит Алекперов, забуксовала. Иностранные акционеры «Яндекса» опасаются получать средства от близких к Кремлю и попавших под санкции людей.

По словам источников Reuters, планировалось, что иностранцы получат до $7 млрд за свою долю в Yandex NV — зарегистрированной в Нидерландах материнской структуре российского «Яндекса». Но шансы на успешную сделку уменьшаются, подчеркивают собеседники агентства. По словам одного из них, ястребы в госкомпаниях предлагают вообще ничего не платить иностранцам. Но если «Яндекс» будет национализирован или продан госкомпании, есть риск массовой утечки мозгов, говорит другой источник.

Ранее в четверг стало известно, что основатель «Яндекса» Аркадий Волож впервые публично осудил вторжение России в Украину, заявив, что считает его варварским и ужасается им. По словам бизнесмена, он видит «долю своей ответственности» за действия в России.

59-летний Волож в июне 2022 года попал в санкционные списки Евросоюза. В официальном журнале ЕС он назван бизнесменом, который материально и финансово поддерживает правительство России и несет ответственность за действия или политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Волож после начала войны решил не возвращаться в Россию и выйти из бизнеса, оставив себе возможность развивать за рубежом несколько направлений (беспилотные автомобили, облачный бизнес и и др).