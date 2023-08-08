Президент Польши считает, что Украине не хватает оружия, «нужна помощь»

«У Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс в войне и одержать верх. И мы знаем это, потому что сейчас они не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск. Короче говоря, им нужна дополнительная помощь», – сказал Дуда.

При этом президент Польши отметил, что в качественном отношении «Украина сегодня обладает гораздо более современным военным потенциалом, чем Россия».

Президент Польши также сказал, что «сегодня украинцы воюют против России, защищая свою независимость, суверенитет, свободу и территорию. Они защищают себя сами. Мы посылаем им оружие. Потому что мы хотим поддержать их в защите их собственной территории. И под «мы» я имею в виду не только нас, поляков. Это мы, американцы, мы, французы, мы, англичане, мы, немцы, мы, весь демократический мир».