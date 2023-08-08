Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию в связи с телефонным разговором между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.

Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ, двусторонняя и многосторонняя повестка сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией, мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, текущая ситуация в регионе.

Дж.Байрамов подчеркнул, что расширение провокаций Армении против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана рассчитано на то, чтобы помешать продвижению мирного процесса. В частности, было отмечено, что провокации против пограничного пропускного пункта «Лачин», угрожающие усилиям по реинтеграции армянских жителей, показывают, что Армения не заинтересована в мирном процессе.

Министр отметил, что выдвижение Арменией таких необоснованных претензий, как «напряженная гуманитарная ситуация в регионе», «блокада», а также создание препятствий для деятельности дороги Агдам - Ханкенди, предлагаемой азербайджанской стороной для удовлетворения потребностей армянских жителей, демонстрируют, что вопрос носит политический, а не гуманитарный характер, как это представлено Арменией.