Байрамов разъяснил главе ОБСЕ провокационное поведение Армении заявление МИД; обновлено 21:50
Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию в связи с телефонным разговором между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.
Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ, двусторонняя и многосторонняя повестка сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией, мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, текущая ситуация в регионе.
Дж.Байрамов подчеркнул, что расширение провокаций Армении против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана рассчитано на то, чтобы помешать продвижению мирного процесса. В частности, было отмечено, что провокации против пограничного пропускного пункта «Лачин», угрожающие усилиям по реинтеграции армянских жителей, показывают, что Армения не заинтересована в мирном процессе.
Министр отметил, что выдвижение Арменией таких необоснованных претензий, как «напряженная гуманитарная ситуация в регионе», «блокада», а также создание препятствий для деятельности дороги Агдам - Ханкенди, предлагаемой азербайджанской стороной для удовлетворения потребностей армянских жителей, демонстрируют, что вопрос носит политический, а не гуманитарный характер, как это представлено Арменией.
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Министр иностранных дел Республики Северная Македония, действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи провел сегодня телефонный разговор с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении - Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Об этом Османи написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
Согласно сообщению, председатель ОБСЕ обсудил с главами МИД Азербайджана и Армении ситуацию на Лачинской дороге.