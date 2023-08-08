В России массово увольняются полицейские
Из МВД России за июль 2023 года уволилось пять тысяч сотрудников. Об этом сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Его слова передает The Insider.
По словам Колокольцева, нехватка личного состава в российской полиции уже критическая. С чем связаны массовые увольнения — не сообщается.
«Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников. Сложная ситуация… И следователей не хватает…», — сказал российский министр.