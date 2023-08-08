Путчисты в Нигере заявили Нуланд: убьем президента, если...

Мятежники в Нигере заявили заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд, что убьют президента Мухаммеда Базума в случае военного вторжения в страну для восстановления его власти, передает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.

«Хунта Нигера заявила высокопоставленному дипломату США, что они убьют отстраненного президента Мухаммеда Базума, если соседние страны попытаются провести военное вмешательство, чтобы восстановить его власть», - пишет агентство.

Отмечается, что об угрозе Базуму Нуланд сообщили в ходе ее визита на этой неделе.