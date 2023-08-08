Эльяс Шафиев, собкор 20:50

«Горький опыт, приобретенный США во Вьетнаме, Ливане, Ираке и Афганистане, заставил Штаты узнать, что военные интервенции в других странах могут закончиться поражением даже для величайшей сверхдержавы в мире. Но имперская экспансия современной России еще не преподала ее идеологам этого важного урока», – написал американский аналитик Джеймс Койл в своей статье, опубликованной в The Hill. Будучи независимым консультантом по вопросам безопасности и адъюнкт-лектором в университете Пеппердайн, а ранее – директором отдела изучения Ближнего Востока Военного колледжа армии США, – Койл хорошо знает, о чём говорит. По его словам, тридцатилетняя история практически бескровных побед России вскружила ее лидерам головы до такой степени, что они поверили в миф о собственной непобедимости.

Аналитик напоминает, что, несмотря на развал СССР, российская армия раздвигает границы страны за счет сепаратистски настроенных регионов других государств. В начале 1990-х годов российские военные оставались в пророссийски ориентированном районе Молдовы – Приднестровье, затем в 2008 году они вторглись в грузинские регионы Южной Осетии и Абхазии, а в 2014 году Россия захватила украинский Крым. «Границы Армении и Таджикистана патрулируют российские войска, и политическую стабильность в Казахстане в 2022 году пришлось восстанавливать при поддержке России, — напоминает американский аналитик. – В том же году российские войска вновь вошли в Азербайджан, чтобы добиться прекращения огня с соседней Арменией. За пределами бывшего СССР российская интервенция в Сирии спасла президентство Башара Асада и гарантировала расширение его военного присутствия в Средиземном море. Российские вооруженные силы – лишь тень Красной Армии прошлых лет, но череда их побед впечатляет. Это сделало Россию «незаменимой нацией» в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Средней Азии. Ни одна война не может быть выиграна без ее участия, ни одно мирное соглашение не может быть подписано без ее согласия. По крайней мере, так казалось до февраля 2022 года. После этого авторитет России пошатнулся, что привело к ослаблению даже культурного присутствия страны: так, пророссийский по своей сути парад Победы в Киеве пришлось отменить». Джеймс Койл пишет, что «военная машина Кремля увязла в густой украинской грязи», и последствия сейчас ощущаются повсюду. Молдова открыто осуждает планы России совершить государственный переворот в этой стране, а российские миротворцы в Карабахе беспомощно наблюдают, как Азербайджан восстанавливает свой суверенитет над регионом.