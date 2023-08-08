США и Иран пришли к согласию

США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными, Тегеран также получит $6 млрд на гуманитарные нужды. Об этом сообщает The New York Times.

Адвокат Джаред Генсер заявил телеканалу CNN, что четыре гражданина США, находившиеся в тюрьме в Иране, переведены под домашний арест, что может указывать на их скорое освобождение.

«Я надеюсь, что это будет первым шагом к их освобождению, хотя это только первый шаг на существующем пути», - сказал он.

Из тюрьмы под домашний арест в один из отелей Тегерана переведены американские граждане Сиамак Намази, Эмад Шарги, Морад Тахбаз, а также еще один заключенный, имя которого не называется.