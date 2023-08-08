ВСУ рассказали об обострении на фронте

Он отметил, что россияне пробуют перехватить инициативу. По его словам, командующий Восточной группировкой Александр Сырский побывал там и распорядился касательно усиления огневого воздействия на россиян.

На Купянском направлении ситуация тяжелая, но контролируемая. Об этом сказал спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый. Его заявления приводит УНИАН.

Череватый напомнил, что в сентябре 2022 года Купянск был освобожден от россиян. По его словам, поэтому противник так активизировался.

«Генерал Сырский в прошлом году был главным дирижером этого унижения и сейчас он вместе с мощным коллективом командиров и военнослужащих сделает все, чтобы у врага ничего там не получилось», – подчеркнул Череватый.

Он рассказал, что на этом направлении РФ задействует роты «Шторм Z» и надеется, что они будут осуществлять «мясные штурмы», то есть любой ценой прорывать украинскую оборону.

Череватый рассказал, что мощнее всего россияне используют артиллерию - ежесуточно в целом на восточном направлении осуществляют более 1000 обстрелов, в частности, за эти сутки только на Бахмутском направлении было 580 обстрелов всеми типами вооружения.

Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр отметила, что РФ сосредотачивает основные усилия с целью прорыва украинской обороны на Купянском направлении.