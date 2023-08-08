У Зеленского объяснили, почему сейчас нельзя вести переговоры с Россией

Сейчас Украине «мирные переговоры» с Россией нельзя вести, так как РФ переговорный процесс нужен исключительно как маскировка, как способ втянуть Киев в многолетний процесс обсуждения, параллельно с которым украинцев продолжат «убивать политически и физически». Так сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «24 Каналу».

По его словам, Россия будет искать в Украине «новых прихвостней», создавать лояльные себе партии, а потом «вкладывать деньги в собственную милитаризацию, делать апгрейд армии, проводить дополнительную мобилизацию».

Подоляк говорит, что россияне «убеждены, что у них есть право безнаказанно убивать и параллельно говорить о прекращении огня».

«Соответственно, когда говорят о фиктивных «мирных переговорах», одновременно атакуя крылатыми и баллистическими ракетами, то абсолютно искренне верят, что это правильно. Они иррациональны. Так что вы не можете прийти на переговоры и сказать им, чтобы они условно прекратили обстреливать школы или больницы. Они не поймут, почему нет. Мол, мы же воюем с вами, имеем на это право», - отметил советник главы ОП Украины.