Россия второй раз за сутки атаковала Запорожье: есть жертвы
Один человек погиб, девять – пострадали в результате вечернего удара российских войск по Запорожью, сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев, добавив, что данная информация уточняется.
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что на месте продолжают работать медики.
Президент Владимир Зеленский в телеграмме осудил очередной удар по Запорожью и выложил видео, где виден пожар после обстрела.
РБК-Украина со ссылкой на обнародованные властями фото и видео пишет, что россияне попали ракетой по территории отеля Reikartz. Все травмированные находятся в больнице, один - в тяжелом состоянии.
Глава областной военной администрации Юрий Малашко сообщил, что на месте удара не было никаких военных целей, а территория в это время была «очень людной».
Накануне вечером российские войска нанесли удар по жилому кварталу в Запорожье, в результате чего погибли три человека, девять были ранены. В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что в результате удара разрушены церковь и супермаркет. По данным местных властей, из-за российской атаки повреждены 13 многоэтажек – в них выбиты окна и повреждены балконы.