Россия второй раз за сутки атаковала Запорожье: есть жертвы

Президент Владимир Зеленский в телеграмме осудил очередной удар по Запорожью и выложил видео, где виден пожар после обстрела.

Один человек погиб, девять – пострадали в результате вечернего удара российских войск по Запорожью, сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев, добавив, что данная информация уточняется.

РБК-Украина со ссылкой на обнародованные властями фото и видео пишет, что россияне попали ракетой по территории отеля Reikartz. Все травмированные находятся в больнице, один - в тяжелом состоянии.

Глава областной военной администрации Юрий Малашко сообщил, что на месте удара не было никаких военных целей, а территория в это время была «очень людной».

Накануне вечером российские войска нанесли удар по жилому кварталу в Запорожье, в результате чего погибли три человека, девять были ранены. В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что в результате удара разрушены церковь и супермаркет. По данным местных властей, из-за российской атаки повреждены 13 многоэтажек – в них выбиты окна и повреждены балконы.