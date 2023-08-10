Трамп перешел на оскорбления Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп считает действующего главу американской администрации Джо Байдена «сумасшедшим». Публикацию соответствующего содержания он разместил в своей соцсети Truth Social.

«Я считаю, что продажный Джо Байден не просто глуп и некомпетентен, я уверен, что он сошел с ума», - написал Трамп, назвав своего политического оппонента «бредящим безумцем».

Экс-президент в очередной раз подверг резкой критике миграционную политику, проводимую администрацией Байдена, а также использование им «Министерства юстиции и ФБР в качестве оружия».

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.